Encore licenciée, son désarroi sur LinkedIn

Il ne restait que quelques semaines avant que Jessica Leigh, 23 ans, n’emménage dans sa première maison, qu’elle avait décidé d’acheter avec son petit ami. Mais cette perspective d’un avenir sans nuage a été balayée par le récent licenciement de la jeune Anglaise, le deuxième qu’elle doit subir cette année.

La cause n’est pas celle d’une faute professionnelle mais bel et bien de la crise sanitaire, mettant à terre l’économie mondiale depuis plus de huit mois. Diplômée de l’Université de Westminster, Jessica avait d'abord décroché un emploi dans le bureau d'une entreprise de bijoux, mais à la suite du confinement du printemps, elle s'est retrouvée au chômage.

Quelques mois plus tard, la jeune femme a été embauchée dans une entreprise vendant des portes de garage. Si elle s’y sentait épanouie, son bonheur ne fut que de courte durée puisqu’elle a appris, dimanche dernier, qu'elle était à nouveau licenciée. Plombée par cette nouvelle, Jessica a écrit une lettre ouverte ouverte sur LinkedIn, se faisant la voix de milliers d’Anglais qui se retrouvent dans la même situation.

«C’est le coeur lourd, ou plutôt brisé que je vous avoue que c’est à nouveau arrivé. Hier soir, j'ai reçu un appel de mon employeur pour me dire que j'étais licenciée.»

«Une année folle et imprévisible»

La suite du la missive parle du rêve de la jeune femme, de son intention de s’installer dans la maison de ses rêves, dans l'Essex, au nord-est de Londres. «La semaine dernière, j'achetais des verres à vin, de nouveaux couverts. J'étais tellement excitée à la perspective d'acheter ma première maison. Cette semaine, j'améliore mon CV et je passe mon temps à rechercher un emploi.»

Interviewée par EssexLive, elle décrit également 2020 comme une «année folle et imprévisible.» Malgré les circonstances, l’Anglaise refuse de se laisser abattre et affirme être «reconnaissante d’avoir la santé et d’être entourée par des personnes incroyables»: «Je n'abandonnerai pas, et je suis plus que jamais déterminée à recommencer ma carrière.» Son but, trouver du travail dans les deux prochaines semaines afin qu'elle puisse encore obtenir une hypothèque avec son petit ami.

Vue plus d’un million de fois sur le réseau social professionnel, la lettre de Jessica a su donc trouver son public, ce qu’elle ne soupçonnait: «Cela a rallumé ma flamme».

(L'essentiel/szu)