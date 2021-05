Il se tue en mimant un suicide sur TikTok

Un Pakistanais de 19 ans s’est tiré accidentellement une balle dans la tête en faisant semblant de se suicider dans une vidéo qu’il voulait poster sur TikTok. Hamidullah, qui était connu localement sur les réseaux sociaux, s’est mis sur la tempe un pistolet appartenant à un ami et a tiré, ignorant que celui-ci était chargé.

«Le jeune homme est mort sur le coup», a déclaré Badshah Hazrat, un responsable de la police de la vallée de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan. La vidéo n’a pas été publiée sur TikTok, mais a été diffusée parmi les amis du jeune homme avant de vite se répandre. «Ce jeune homme était célèbre localement, et actif sur TikTok», a précisé Badshah Hazrat.

Plus de 8 000 personnes le suivaient régulièrement sur le réseau social, où il avait posté près de 600 vidéos. La plupart le montraient en train de faire des blagues avec ses amis, en train de jouer au cricket, ou simplement décrivant la vie dans cette vallée rude et pittoresque. Le Pakistan avait connu l’an dernier deux morts involontaires filmées pour TikTok: un garde de sécurité s’est tué accidentellement en jouant avec son arme à Karachi, et un adolescent s’est fait écraser par un train à Rawalpindi.

(L'essentiel/AFP)