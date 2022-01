Des arrestations après le suicide d'une ado

Deux hommes ont été arrêtés par la police jeudi, a indiqué le ministère public égyptien, après le suicide en décembre d’une adolescente, une affaire qui a causé un tollé en Égypte. Basant Khaled, une lycéenne de 17 ans qui vivait avec sa famille dans un village du nord de l’Égypte, s’est suicidée le 23 décembre en avalant un comprimé de poison.

Elle subissait apparemment un chantage de la part de deux jeunes hommes après avoir refusé d’avoir des relations avec eux, a indiqué un responsable du bureau du Procureur général sous couvert d’anonymat. Jeudi, le bureau du procureur a ainsi décidé de placer en garde à vue pendant quatre jours les deux hommes pour enquêter sur les faits présumés d’«extorsion et utilisation des médias sociaux d’une manière qui nuit à autrui et cause la mort d’un mineur».

Lettre manuscrite

Des images montées - dénudées selon les médias locaux - de Basant Khaled ont été largement relayées sur internet et ont été visionnées par son père et ses camarades de classe, selon le responsable et la sœur de la victime. «Les images sont montées sur le corps de quelqu’un d’autre», a assuré le père de la jeune fille, Khaled Chalabi, à un média local. «C’est ma fille, et je la connais bien et je connais ses manières», a-t-il ajouté.

Une lettre manuscrite laissée par Basant Khaled à sa mère avant de se suicider a été partagée par les médias égyptiens. «Maman, j’espère que tu me crois, je ne suis pas cette fille, ce sont des images montées, je ne mérite pas ce qui se passe», y a-t-elle confié.

People in #Egypt are calling for prosecution following death of Basant Khaled,17. Her family say she committed suicide after digitally altered images of her were posted online by someone who she refused to date. Online abuse can have devastating impact on victims. #EndOnlineAbuse https://t.co/VZDi2dIKnf