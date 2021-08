Une œuvre d'art célèbre emportée par la tempête

C'est un des symboles de la petite île de Naoshima, au Japon. La citrouille de Yayoi Kusama, une des plus importantes artistes contemporaines, a été emportée par le typhon qui a frappé le Japon lundi, rapportent plusieurs médias japonais. La citrouille jaune à pois se trouvait au bout d'une jetée, au bord de la mer et était très populaire auprès des visiteurs de l'île.

Les vents violents et les grosses vagues du typhon n°9 ont eu raison de l'œuvre, qui a été emportée au large. Elle a finalement été récupérée, mais est gravement endommagée et va sans doute devoir être remplacée. Pourtant, des mesures étaient en place pour protéger la citrouille des intempéries. En cas d'avis de tempête, la citrouille est placée en lieu sûr. Mais les intempéries de lundi ont surpris, prenant une ampleur qui n'a pas pu être anticipée. Les employés chargés de la protéger ne sont pas arrivés à temps.

Naoshima, petite île de 14 km² entre Honshu et Shikoku, est réputée pour ses nombreux musées d'art contemporain et ses œuvres exposées en plein air, comme des statues de Niki de Saint Phalle (qui a créé, notamment, la «Nana» placée à côté de la Poste au Luxembourg). Yayoi Kusama, 92 ans, est une des plus importantes artistes contemporaines au monde, réputée pour ses citrouilles et ses œuvres avant-gardistes à pois.

(jw/L'essentiel)