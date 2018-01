L'EI a revendiqué l'attaque de militaires à Kaboul

Le groupe État islamique a revendiqué lundi une attaque contre le complexe de l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, qui a fait au moins cinq morts parmi les soldats, dans un contexte de grande tension qui voit les insurgés multiplier les opérations. Selon un nouveau bilan du ministère de la Défense, l'attaque qui a commencé à l'aube après la première explosion d'un kamikaze a fait «cinq morts et dix blessés parmi les soldats», a indiqué le porte-parole du ministère, le général Dawlat Waziri.

«Deux kamikazes se sont fait exploser, deux ont été tués par nos forces et un a été arrêté vivant, a détaillé le général. Les forces afghanes ont saisi un lance-roquette, deux fusils d'assaut Kalachnikov et un gilet explosif». L'EI a revendiqué «l'attaque suicide» via un message de son organe de propagande Amaq sur le réseau Telegram. Les forces spéciales ont été dépêchées sur place et le quartier de l'Académie, une immense enceinte de plus de 40 hectares située dans l'ouest de Kaboul, a été totalement ceinturé par les forces de l'ordre qui ont déployé de nombreux véhicules militaires et de police.

Cette attaque est la troisième en dix jours à peine dans la capitale afghane après celle visant un grand hôtel le 20 janvier et l'explosion d'une ambulance piégée samedi, qui ont fait au total des centaines de morts et de blessés.



(L'essentiel/AFP)