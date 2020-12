Son vernis à ongles fait bondir la direction du lycée

Un lycéen de Clyde (Texas) a poussé un coup de gueule très remarqué sur les réseaux sociaux, jeudi dernier. Après le congé de Thanksgiving fin novembre, Trevor Wilkinson est arrivé à l’école avec les ongles vernis. Estimant que l’adolescent avait enfreint le règlement de l’établissement, la direction lui a demandé de retirer son vernis, ce que Trevor a refusé de faire.

Du coup, il a été suspendu, et l’ado juge cette décision parfaitement injuste: «Je fais cela pour exprimer qui je suis. Je suis prisonnier des pensées de gens étroits d’esprit. J’adore mes ongles, je les trouve géniaux», confie le jeune homme à USA Today.

Déterminé à défendre ses convictions, le lycéen a lancé une pétition intitulée «Permettre aux hommes de porter du vernis à ongles». Dans son texte, Trevor dénonce «un double standard», les filles de son lycée ayant le droit de porter du vernis à ongles.

«La liberté d’expression suffit à montrer que ce code vestimentaire et cette politique ne conviennent pas. Je suis un homme gay et je suis plus que fier», s’insurge l’adolescent. En une semaine, la pétition du Texan a récolté plus de 220 000 signatures. L’Abilene Pride Alliance, une association locale de défense des droits des LGBT, a notamment fait part de son soutien au lycéen.

Sur Instagram, le jeune homme a remercié les très nombreux internautes l’ayant rejoint dans sa lutte. Il a par ailleurs lancé le hashtag #TeamTrevor, incitant les jeunes Texans à se vernir les ongles et à partager leurs photos, pour «mettre fin aux normes de genre que la société nous impose».

Interrogé par le média américain, le superintendant du district, Kenny Berry, a refusé d’évoquer le cas de Trevor et de répondre aux questions concernant les exigences du code vestimentaire pour les hommes et les femmes. «Le district procède chaque année à un examen diligent et réfléchi du code vestimentaire. Ce processus d’examen aboutit à l’élaboration d’un code vestimentaire définitif qui est systématiquement mis en œuvre et appliqué au cours de l’année scolaire suivante», s’est-il contenté de déclarer dans un communiqué.

(L'essentiel/joc)