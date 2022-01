Naissance rare de jumeaux éléphants au Kenya

L'association Save the Elephants a indiqué que les jumeaux - un mâle et une femelle - avaient été repérés le week-end dernier, par des guides, lors d'un safari dans cette réserve située à environ 300 kilomètres de la capitale Nairobi. Des vidéos montrent les nouveau-nés, âgés de seulement quelques jours, apprivoisant leur nouvel environnement de savane aux côtés de leur mère prénommée Bora et de leur frère aîné, né en 2017.

Les éléphantes ont la plus longue durée de gestation de tous les mammifères, portant leurs petits durant près de 22 mois et donnant naissance environ tous les quatre ans. «On trouve rarement des jumeaux parmi les populations d'éléphants, ils ne représentent qu'environ 1% des naissances», a déclaré dans un communiqué, le fondateur de Save the Elephants, Iain Douglas-Hamilton, tout en appelant à la prudence.

