Israël bombarde Gaza après une explosion

Israël a mené samedi soir des raids aériens contre des cibles du Hamas à Gaza, selon des sources de sécurité palestiniennes. Cette offensive fait suite à une explosion qui a blessé quatre soldats israéliens à la frontière avec l'enclave palestinienne. Il s'agit d'un des incidents les plus sérieux à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, depuis la fin de la dernière guerre qui les a opposés à l'été 2014.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché samedi soir trois bases du Hamas à l'est de la ville de Gaza, sans faire de victimes, selon les sources palestiniennes. Interrogé par l'AFP, un porte-parole militaire israélien a refusé de confirmer les frappes aériennes. Plus tôt dans la journée, quatre soldats israéliens ont été blessés, dont deux «grièvement», dans l'explosion d'une charge explosive au passage de leur véhicule de patrouille près de la barrière entre Israël et l'enclave palestinienne, avait indiqué l'armée dans un communiqué.

Cette dernière a immédiatement répliqué en tirant depuis un tank sur un poste d'observation situé non loin de l'explosion, à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ce tir avait été confirmé par des sources de sécurité palestiniennes qui ont précisé qu'il n'avait pas fait de blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en déplacement en Allemagne pour la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, a qualifié l'incident de «grave». «Nous répondrons de manière appropriée», a-t-il mis en garde dans un communiqué.

(L'essentiel/AFP)