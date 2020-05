«Le coronavirus disparaîtra le 3 novembre»

Les démocrates se servent de la crise du coronavirus pour saboter la campagne de Donald Trump. C’est du moins ce qu’affirme Éric, l’un des fils du président américain. Interviewé samedi sur Fox News, l’homme d’affaires a appelé à une reprise rapide de l’économie dans le pays et minimisé la menace sanitaire que représente le Covid-19, alors qu’à ce jour, près de 90 000 personnes en sont mortes aux États-Unis.

Éric Trump craint que les mesures de confinement et l’interdiction des grands rassemblements ne nuisent à la campagne présidentielle de son père, rapporte BuzzFeed News. Il accuse directement les démocrates: «Ils essaient de le priver de son plus grand atout, à savoir le fait que le peuple américain l’aime, le fait que l’on puisse s’identifier à lui, le fait qu’il puisse y aller et attirer d’énormes foules», dénonce le fils du président.

«Ils vont en tirer profit tous les jours entre maintenant et le 3 novembre»

Trump s’en est également pris aux médias, leur reprochant d’alimenter la peur dans l’esprit des Américains. Dans quel but? «Ils le font pour une seule raison, ils veulent faire du mal à Trump. Ils ont essayé de le faire avec l’histoire de la Russie, ils ont essayé de le faire avec le scandale de l’Ukraine, ils ont essayé de le faire avec l’impeachment. Maintenant, ils essaient de le faire avec le coronavirus. Ils savent qu’ils ne peuvent pas le battre», s’insurge-t-il.

Éric Trump en est persuadé: les démocrates vont continuer de brandir la menace du Covid-19 jusqu'au jour de l’élection présidentielle. «Ils vont en tirer profit tous les jours entre maintenant et le 3 novembre, et devinez quoi. Après le 3 novembre, le coronavirus disparaîtra comme par magie et tout le monde pourra rouvrir», pronostique-t-il. À noter que, selon de nombreux experts, le Covid-19 ne disparaîtra qu’avec le développement d’un vaccin, et une deuxième vague pourrait frapper les États-Unis cet automne.

(L'essentiel/joc)