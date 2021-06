Elle filme l'homme qui la caresse dans un avion

C'est une expérience traumatisante qu'a vécue sur un vol Spirit Airlines celle qui est connue sur TikTok sous le pseudonyme mobilesushibar. Elle s'est filmée, assise sur son siège, et l'on aperçoit une main, venant de derrière, lui toucher le côté droit à plusieurs reprises. «Lors de mon vol pour la Californie, l'homme derrière moi n'arrêtait pas de me toucher le bras et les seins», a-t-elle indiqué dans sa vidéo, ajoutant que l'individu devait avoir entre 50 et 60 ans.

Et le pire dans l'histoire, c'est que quand elle s'est plainte au personnel de bord et aux autres passagers, vidéos à l'appui, on lui a signifié l'ordre de s'asseoir et «de rester tranquille». «Cela m'a énervée que personne ne se soucie de ce que je vivais pendant ce si long moment».

La vidéo a déjà été vue plus de 2,5 millions de fois et commentée des milliers de fois. La compagnie n'a pour l'instant fait aucun commentaire.

