Le gratte-​​ciel qui s'est mis à trembler est analysé

Le SEG Plaza, bâtiment de 291 mètres (sans compter l’antenne) avait vacillé mardi aux alentours de 13h50, heure locale (5h50 GMT), forçant l’évacuation des personnes qui se trouvaient à l’intérieur. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient plusieurs centaines de piétons en train de s’enfuir en courant du périmètre du bâtiment dans la métropole ultramoderne située aux portes de Hong Kong.

La tour de 78 étages est implantée dans un quartier du centre de Shenzhen, Futian, connu pour sa gigantesque artère piétonne bordée de boutiques et de centres commerciaux. Le bureau de gestion des situations d’urgence de Shenzhen avait rapidement indiqué «qu’aucun séisme n’avait frappé la ville». Après inspection, les responsables du quartier avaient ajouté n’avoir trouvé «aucune anomalie de sécurité dans la structure principale et l’environnement du bâtiment» et que ses éléments intérieurs et extérieurs ne semblaient pas avoir été endommagés.

Aucun mouvement détecté depuis

L’immeuble ne tremblait plus lorsque l’évacuation s’est achevée, d’après les médias chinois, et aucun nouveau mouvement n’a été détecté depuis, selon les autorités locales.

Le SEG Plaza, érigé en 2000, est le 18e gratte-ciel de Shenzhen par la hauteur, d’après le classement du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conseil sur les hauts immeubles et l’habitat urbain). Cinq des plus hauts gratte-ciel du monde sont situés en Chine, dont la Tour de Shanghai, qui compte 128 étages et culmine à 632 mètres de haut dans la capitale économique chinoise.

