«Elle ne voulait pas quitter son bébé décédé»

"She never left her cub": @YosemiteNPS ranger shares heartbreaking story of finding dead baby bear who was hit by speeding car and the grieving mama bear who wouldn't leave her cub's side in viral plea for drivers to slow down https://t.co/HLfCFMyZlW — KTLA (@KTLA) July 20, 2021

Rêve éveillé pour les touristes, cauchemar pour les animaux. Le parc Yosemite, l'un des plus beaux endroits de Californie, connaît une recrudescence d'accidents de la route impliquant les ours, en particulier depuis la fin des restrictions liées au Covid-19 et le retour des touristes. Une image déchirante d'une maman ours au chevet de sa progéniture décédée a été partagée par un ranger sur les réseaux sociaux. «Elle ne voulait pas quitter son bébé», a-t-il rapporté.

Yosemite Calls For Speeding Drivers To Slow Down After Another Bear Was Killed By Car – CBS Sacramentohttps://t.co/KpZyPsrsEi pic.twitter.com/QvqEJ0S3Xx — Dirtbag Hiker (@DirtbagHikerBlg) July 19, 2021

La publication a été largement commentée sur Facebook et reprise par plusieurs médias américains et internationaux. «Nous recevons beaucoup d'appels comme cela, trop souvent pour être honnête: "Un ours percuté par un véhicule", c'est la routine», explique le chargé de la sécurité du parc national. L'ours décédé est une femelle, âgée d'environ 6 mois. La mort par accident est devenue la première cause de mortalité des ours noirs dans le parc. 400 collisions de ce type ont eu lieu depuis 1995.

Mais ces chiffres masquent une réalité encore plus alarmante, assure le ranger. Des touristes laissent leurs déchets, du papier toilette et parfois même leurs déjections dans le parc, ce qui cause de nombreux troubles. Les professionnels appellent les visiteurs à la vigilance, en ne laissant surtout rien traîner qui peut attirer les ours. De même, les personnes qui traversent le parc en voiture sont invitées à rouler le plus doucement possible pour éviter un drame.

(th/L'essentiel)