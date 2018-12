Un arsenal découvert chez Pat de Cannibal Corpse

«Pat O'Brien passe du temps actuellement auprès de sa famille et de ses proches. Il reviendra sous les projecteurs une fois qu'il aura retrouvé la santé», a révélé son groupe, juste après que le guitariste a été libéré de prison contre une caution de 50 000 dollars. Le musicien de 53 ans a passé quelques jours à l'ombre après avoir cambriolé la maison de ses voisins et agressé un policier avec un couteau pendant que sa maison était en flammes. Une histoire complètement folle qui a valu à Pat d'être accusé par la justice de «voies de fait graves avec une arme mortelle sur un représentant des forces de l'ordre et de cambriolage avec coups et blessures».

En outre, le quotidien «Tampa Bay Times» a révélé que le guitariste pourrait bien voir la liste de ses condamnations s'allonger. Les pompiers ont en effet découvert un impressionnant arsenal d'une septantaine de pièces dans les décombres de la maison. Selon leur inventaire, Pat possédait chez lui 50 fusils de chasse, dont un à canon scié, 10 fusils semi-automatiques, 20 pistolets et des milliers de cartouches de munitions. Pour l'heure, on ne sait pas encore si l'artiste américain possède les permis pour détenir ces armes. Seule certitude, il va se faire épingler pour le fusil à canon scié puisque c'est une «arme non autorisée» en Floride.

(L'essentiel/jde)