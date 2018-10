Haddad accuse Bolsonaro de fraude

Fernando Haddad, le candidat de gauche à la présidentielle au Brésil, a accusé jeudi son rival Jair Bolsonaro d'avoir monté une «organisation criminelle» avec de «l'argent sale» pour orchestrer un bombardement de messages et de fausses informations sur la messagerie instantanée WhatsApp. La campagne présidentielle au Brésil pourrait ainsi se retrouver au cœur d'une polémique sur une possible manipulation de l'électorat, à travers les réseaux sociaux comme celles qui ont entaché en 2016 la présidentielle aux États-Unis ou le référendum du Brexit au Royaume-Uni.

Sondages: Bolsonaro toujours en tête



Le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, a accru son avance sur le candidat du parti des travailleurs, Fernando Haddad, selon un sondage publié vendredi. Il est crédité de 59% des intentions de vote au second tour. Son rival de gauche n'obtient que 41%. M. Bolsonaro, du parti social-libéral, était déjà arrivé très largement en tête du premier tour du scrutin, le 7 octobre. Il avait rassemblé un peu plus de 46% des suffrages au premier tour, contre un peu plus de 29% pour M. Haddad.

M. Haddad a lancé son attaque contre le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, grand favori du 2e tour, après que le quotidien Folha de São Paulo a révélé que des entreprises avaient financé des envois de messages anti-PT en masse sur WhatsApp, avant le 1er tour du 7 octobre. Une nouvelle grande offensive serait en préparation pour la semaine prochaine, avant le second tour du 28 octobre, ajoute le quotidien pauliste.

Na Folha de hoje, o escândalo do caixa 2 digital de Bolsonaro. Meu adversário joga na sombra o tempo todo enquanto foge dos debates na luz do dia. Joga sujo junto com a turma do dinheiro para enganar o eleitor. https://t.co/dQCT5xZB6v– Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 18 octobre 2018

Des compagnies auraient acheté des «contrats» pour diffuser des centaines de milliers de messages de propagande de Bolsonaro, à un prix pouvant atteindre 12 millions de réais (2,8 millions d'euros) par contrat. La loi électorale proscrit au Brésil le financement des campagnes par les entreprises. Si cette pratique était avérée, elle constituerait un délit.

Lors d'une conférence de presse à São Paulo, Haddad, candidat du Parti des Travailleurs (PT), a dénoncé «les centaines de milliers de messages envoyés aux électeurs» par le camp Bolsonaro «tous faux, pour influer sur le vote». «Dans n'importe quel pays cela serait un scandale énorme, qui pourrait mener à une invalidation de candidature», a lancé M. Haddad, qui va saisir la justice électorale. «Ce qui est arrivé a été dévastateur».

L'entourage de Bolsonaro a nié toute responsabilité. «Ce n'est pas raisonnable qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose Bolsonaro soit désigné responsable. Il faudrait qu'il ait beaucoup d'argent pour surveiller» tous ses abonnés, a dit Thiago Ayres, son avocat, au quotidien Valor. Au même moment l'ex-capitaine de l'armée réagissait sur Twitter: «le PT n'est pas pénalisé par des fausses informations, mais par la VERITE».

O PT não está sendo prejudicado por fake news, mas pela VERDADE. Roubaram o dinheiro da população, foram presos, afrontaram a justiça, desrespeitaram as famílias e mergulharam o país na violência e no caos. Os brasileiros sentiram tudo isso na pele, não tem mais como enganá-los!– Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) 18 octobre 2018

«Organisation criminelle»

Fernando Haddad a ajouté qu'il avait déjà détecté une «campagne de calomnie appuyée par de l'argent sale» contre lui sur WhatsApp mais que désormais la situation était bien pire. «Le niveau des ressources et le nombre d'entreprises impliquées dans ce complot est très élevé», a-t-il lancé, évoquant le chiffre de 156 compagnies.

Les messages ont été envoyés grâce aux bases de données personnelles d'utilisateurs fournies par l'équipe de campagne de Bolsonaro ou à des bases de données achetées à des agences de stratégie numérique, selon Folha. La messagerie instantanée WhatsApp, qui appartient à Facebook, est immensément populaire au Brésil, avec au moins 120 millions d'utilisateurs. «Folha a prouvé aujourd'hui que le député Bolsonaro a créé une véritable organisation criminelle avec des entreprises qui avec de l'argent sale, vont parrainer des avalanches de messages mensongers sur WhatsApp», avait tweeté auparavant Haddad.

Segundo a Folha, o planejamento é de que ocorra o mesmo tsunami de mentiras na última semana da eleição. Nós vamos chegar aos autores deste crime. Não vamos permitir que isto termine assim. Estão me caluniando com dinheiro sujo.– Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 18 octobre 2018

Pour Sergio Amadeu, membre du Comité de gestion d'Internet au Brésil, il s'agit «d'une campagne de désinformation qui vient aussi de l'étranger». «Elle est très semblable à celle vue aux États-Unis, mais plus sophistiquée car elle est proche de la culture politique brésilienne, qui, en ces temps de crise, fait appel à la haine», selon lui.

(L'essentiel/afp)