Des poursuites contre l'accusatrice de Neymar?

La police de Sao Paulo a recommandé mardi que des poursuites soient engagées à l'encontre de la Brésilienne qui a accusé Neymar de viol, pour extorsion et calomnie, ont indiqué les autorités locales. Najila Trindade Mendes de Sousa avait porté plainte dans un commissariat de São Paulo, affirmant que la star du PSG l'avait forcée à avoir une relation sexuelle dans un hôtel parisien le 15 mai.

Mais la justice avait classé l'affaire sans suite début août, considérant ne pas disposer de preuves suffisantes pour inculper le joueur. En revanche, les enquêteurs ont trouvé des «indices de dénonciation calomnieuse et d'extorsion», a annoncé mardi le Secrétariat à la sécurité publique de São Paulo. Le parquet doit à présent déterminer s'il recommande l'inculpation de Najila Trindade, la décision finale revenant à un juge.

Neymar a toujours clamé son innocence, assurant avoir eu une relation sexuelle consentie et être «tombé dans un piège» visant à lui soutirer de l'argent. Ces accusations de viol ont eu une énorme répercussion, au cœur d'une année compliquée pour le joueur brésilien, qui a vu sa saison plombée par les blessures et un retour avorté au FC Barcelone lors du dernier mercato. Neymar, 27 ans, n'a toujours pas joué pour le PSG cette saison, mais il a fait son grand retour sur les terrains vendredi lors d'un match amical de la sélection brésilienne, avec un but et une passe décisive lors du match nul contre la Colombie (2-2), à Miami.

