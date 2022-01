Les plages souillées par 6 000 barils de brut

En plein été austral, personne ne se baigne plus sur la plage de la station balnéaire d'Ancon, non loin de la capitale Lima: depuis la marée noire qui a souillé les côtes du centre du Pérou, les brigades de nettoyage ont remplacé les vacanciers. «Les marées hautes font que le pétrole arrive sur la plage pendant la nuit (...) la marée dépose le pétrole sur le rivage, nous en profitons pour l'enlever de la mer et retirer le sable qui en est imprégné», explique à l'AFP Martin Martinez, de l'ONG Amaac Pérou, qui supervise les opérations de nettoyage sur cette plage.

Depuis une semaine, les côtes péruviennes au nord de Lima sont souillées par du pétrole qui s'est répandu dans la mer lors du processus de déchargement de brut d'un tanker à la raffinerie de La Pampilla, propriété de la compagnie espagnole Repsol. Plus de 6 000 barils de brut se sont déversés dans la mer et souillent désormais au moins 18 km2.

«C'est un problème qui demande l'aide de tous»

Désormais, les seuls occupants de la plage d'Ancon, qui s'étire sur deux kilomètres, sont une centaines de personnes à pied d'œuvre pour tenter de nettoyer les lieux. Y participent des militaires, du personnel employé par la raffinerie et des volontaires d'Amaac et d'autres ONG. «C'est la première fois que je vient aider pour ce type de catastrophe», raconte à l'AFP Estefani Garcia, une étudiante de 23 ans, munie de gants et revêtue de vêtements de protection.

Cleanup efforts continued on shorelines north of Lima, Peru, on Thursday after the volcanic eruption near Tonga triggered waves that caused a crude oil spill at a refinery off Ancon district last Saturday. At least 6,000 barrels of oil were spilled across 17 beaches. pic.twitter.com/NCUJwDXVND