Elle pose pour Snapchat, tout bascule dans l'horreur

Une jeune femme a été mise en examen pour homicide involontaire, à Pflugerville (Texas). Deux jours avant Noël, Autumn King a accidentellement tiré sur son petit ami lors d'une séance photo pour Snapchat, censée rendre hommage à Bonnie et Clyde. Le smartphone de sa compagne dans les mains, Eric Allen, 26 ans, s'apprêtait à la photographier avec un fusil pointé dans sa direction quand le coup est parti. Selon le rapport de police, la balle a touché la victime en pleine poitrine, rapporte Fox 7.

Croyant que son homme plaisantait, Autumn lui a demandé de se relever. Lorsqu'elle a réalisé que du sang sortait de la bouche et du nez de son petit ami, la jeune femme a tenté, en vain, de le tirer jusqu'à sa voiture. «Autumn a déclaré qu'elle a couru dehors et appelé au secours avant de retourner à l'intérieur pour appeler la police», peut-on lire dans le rapport. La mort d'Eric a été prononcée quelques minutes après l'arrivée des ambulanciers. Face aux enquêteurs, la jeune femme a assuré qu'elle essayait de faire comme Bonnie et Clyde mais qu'elle n'avait aucune intention d'appuyer sur la détente.

Autumn et Eric étaient en couple depuis deux ans et avaient un bambin ensemble. La victime était père de trois autres enfants. La jeune femme a expliqué à la police que son compagnon avait l'habitude de laisser traîner des armes un peu partout dans la maison, à des endroits accessibles aux petits. Selon la police, deux mineurs se trouvaient dans la maison au moment du drame. «Un gamin de 10 ans et un de 9 mois ont assisté à la mort de leur papa. C'est la pire des choses que l'on puisse voir. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de subvenir aux besoins de ses enfants», a témoigné la soeur de la victime, LaQuisha Allen.

(L'essentiel/joc)