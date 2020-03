Elle serait la première à avoir eu le coronavirus

Elle a peut-être été la première personne à développer le nouveau coronavirus: une vendeuse de fruits de mer. Wei Guixian, une commerçante de 57 ans, serait le «patient zéro» de la pandémie. Selon le «Wall Street Journal», elle a été identifiée comme l'une des premières personnes ayant reçu un diagnostic positif au Covid-19.

Le 10 décembre dernier, la marchande de crevettes a commencé à ressentir les premiers symptômes grippaux. Elle s'est rendue dans une petite clinique locale avant de retourner travailler sur le marché aux fruits de mer de Wuhan. «Je me sentais un peu fatiguée, mais pas autant que les années précédentes», a-t-elle raconté au portail d'actualités chinois The Paper. «Chaque hiver, j'ai la grippe. Alors je pensais que c'était ça.»

Voyant que son état ne s'améliorait pas, elle s'est rendue dans un hôpital. «J'y suis allée pour obtenir un deuxième avis. Les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Ils m'ont donné des pilules. Je me sentais toujours plus mal et inconfortable. Je n'avais plus de force ni d'énergie.» Finalement, le 16 décembre, Wei Guixian est allée au Wuhan Union Hospital, l'un des plus grands centres hospitaliers de la ville.

Une maladie inconnue et «impitoyable»

À l'hôpital, on lui a expliqué que d'autres personnes du même marché avaient déjà signalé des symptômes similaires. Un médecin lui a décrit une maladie inconnue et «impitoyable». Placée en quarantaine, l'état de la quinquagénaire a continué de se dégrader. À la fin du mois, les médecins ont fait le lien entre le virus et le marché de fruits de mer de Wuhan. Le 31 décembre, la Commission municipale de la santé de Wuhan a annoncé que des 27 premiers patients diagnostiqués au Covid-19, dont faisait partie Wei Guixian, 24 étaient directement liés au marché de Wuhan, rappelle le «Journal de Montréal».

La marchande de crevettes a finalement guéri. Elle pense avoir été infectée dans les toilettes du marché, partagées avec d'autres commerçants. Depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a touché près de 82 000 personnes en Chine, selon des chiffres officiels souvent remis en cause, et plus de 3000 morts sont à déplorer.

Un corps reste des heures sur un trottoir à Wuhan, (31 janvier 2020)

