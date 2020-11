Un moment de tendresse au cœur du chaos de l’élection présidentielle. Jeudi, l’autrice de livres pour enfants Meena Harris a publié une vidéo montrant un court échange entre sa fille Amara Ajagu et sa grande-tante, Kamala Harris. Postées sur les comptes Instagram et Twitter de l’écrivaine de 36 ans et repérées par le Huffington Post, les images montrent la fillette assise sur les genoux de la candidate à la vice-présidence.

La colistière de Joe Biden encourage sa petite-nièce de 4 ans, qui semble nourrir de grandes ambitions. «Tu pourrais être présidente, mais pas tout de suite. Tu dois attendre d’avoir 35 ans», lui explique la démocrate. Meena Harris explique que cette conversation a duré près d’une heure, et confirme que sa fille a de grands projets pour l’avenir: «Elle veut être à la fois présidente et astronaute.»

Cette vidéo a ému une bonne partie des internautes, du moins ceux qui roulent pour le ticket Biden/Harris. Plusieurs internautes ont demandé avec humour si elles pouvaient, elles aussi, être la grande-tante de cette fillette. D’autres ont félicité la sénatrice, qui lutte pour faire tomber les barrières pour les femmes. Quelques jours plus tôt, Meena Harris avait déjà publié une photo de la candidate à la vice-présidente en compagnie de ses deux petites-nièces, qu’elle n’avait pas revues depuis l’année dernière à cause de la pandémie.

Si Joe Biden est élu président, Kamala Harris sera la première femme de l’histoire américaine à occuper le poste de vice-présidente.

(L'essentiel/joc)