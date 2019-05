Ils font un porno dans une Tesla en autopilotage

La vidéo fait toujours un énorme carton sur Pornhub, et Taylor Jackson en est la première ravie. La jeune femme a eu l'idée de tourner une vidéo X dans une voiture Tesla en pilotage automatique sur une autoroute. «J'étais en road trip avec mon petit ami et il m'a demandé de faire l'amour avec lui pendant que nous conduisions», raconte l'actrice porno indépendante au Register. Après une première expérience plutôt concluante, le couple a décidé de récidiver, mais cette fois avec l'intention de publier les images sur le site pour adultes.

«Nous étions sûrs que quelqu'un l'avait fait avant nous, mais après vérification, nous n'avons trouvé aucune vidéo», explique la jeune femme. Ni une ni deux, Taylor a créé un compte sur la plateforme X et publié les images tournées avec son petit ami, le mois dernier. En deux jours, le clip de 9 minutes comptait déjà plus de 2 millions de vues et le mot «Tesla» est longtemps resté en tête des recherches. Ravie de ce succès phénoménal, Taylor a partagé sa joie sur Twitter, le 2 mai dernier.

Même si le pilotage automatique est activé, le conducteur de la Tesla est censé garder les deux mains sur le volant, ce qui n'est évidemment pas le cas du partenaire de l'actrice. Si la demoiselle assure s'être sentie en sécurité tout au long de cette expérience parce qu'elle a l'habitude et que la route était droite, elle avoue avoir eu une petite frayeur. «J'ai heurté le volant et désactivé le mode Autopilot. Je ne le recommande pas, parce que c'est dangereux», ajoute l'actrice. Contacté par le Register, Tesla n'a pas donné suite.

(L'essentiel/joc)