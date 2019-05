La scène se dérobe sous leurs pieds: un ado décède

Un drame est survenu samedi à la fin d'une audition de danse à Zhangzhou (sud-est). Des images montrent des centaines d'enfants et adultes agglutinés sur la scène quand celle-ci s'écroule subitement, précipitant ses occupants dans une fosse. Un adolescent de 13 ans a perdu la vie, et 14 personnes (neuf enfants et cinq adultes) ont été blessées, dont deux grièvement.

Les pompiers ont passé une vingtaine de minutes à secourir des enfants pris au piège, rapporte Taiwan News. Une jeune fille s'était notamment coincé la jambe entre la scène et son dispositif de soulèvement. Trois employés de la société de communication Kunming Queshen Wenhua, qui organisait l'événement, ont été arrêtées. Selon les premiers éléments de l'enquête, la scène était trop chargée au moment de l'accident. Des témoins affirment pour leur part que l'installation était trop ancienne.

(L'essentiel/joc)