Inondations: 10 000 personnes évacuées

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées dans l'est du Canada ces derniers jours en raison des crues printanières qui ont dépassé les niveaux records de 2017, ont indiqué lundi les autorités, annonçant une décrue «très lente». Dans la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (ouest de Montréal), où plus de 6 000 personnes ont été évacuées d'urgence ce weekend à la suite de la rupture d'une digue naturelle, «la situation se stabilise», a rassuré lundi la ministre québécoise de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

Un première digue de gravier a été construite dans le quartier le plus touché et une deuxième devrait l'être rapidement. «Les niveaux d'eaux sont à la baisse et on a espoir de pouvoir protéger le secteur», a-t-elle commenté lors d'un point presse.

Près de 48 heures après la rupture de la digue, l'eau envahit encore près du tiers des rues de Sainte-Marthe-sur-le-LacJ'ai survolé cet avant-midi une ville dévastée, à bord d'un hélicoptère des forces canadiennes#inondations#Quebecpic.twitter.com/BhnpJKVGZm– Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) April 29, 2019

À l'échelle du Québec, province la plus affectée par ces crues avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, plus de 9 500 personnes ont déjà été évacuées depuis le début des crues, selon la ministre. Ces chiffres sont deux fois plus élevés que lors des crues de 2017, qui étaient les pires depuis un demi-siècle. Plus de 1 000 personnes ont par ailleurs été évacuées dans la province du Nouveau-Brunswick. Plusieurs milliers de militaires ont été déployés dans les trois provinces en appui des autorités civiles.

Si Mme Guilbault a annoncé, après plusieurs jours critiques, «un petit répit dans les prochaines heures et les prochains jours» côté météo, elle a appelé les sinistrés à «s'armer de patience». «L'abaissement des niveaux d'eau partout au Québec risque d'être très lent, c'est important d'en être conscient et de se préparer», a-t-elle insisté. Les crues printanières ont pour l'instant fait un mort, une septuagénaire dont le véhicule est tombé dans un cours d'eau qui a coupé en deux la route sur laquelle elle circulait près de Pontiac (ouest d'Ottawa).

(L'essentiel/afp)