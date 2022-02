Elle sort avec un élève, l’épouse, la justice l'épargne

Le procureur du comté de Jasper (Missouri) a renoncé à traduire en justice une jeune femme de 26 ans. Baylee Turner était accusée d’avoir couché avec un élève en janvier 2019, lorsqu’elle était prof d’anglais au lycée de Sarcoxie et qu’elle avait 23 ans. Au terme de l’enquête, l’enseignante avait été mise en examen et avait démissionné de son poste. Les autorités n’ont pas révélé l’identité du jeune homme, ni l’âge qu’il avait au moment des faits. Si les charges pesant contre Baylee Turner ont été abandonnées, c’est pour la simple et bonne raison qu’elle a fini par épouser l’élève en question.

Comme le jeune homme est maintenant marié avec l’enseignante, il ne peut plus être contraint de témoigner contre elle. Le dossier étant devenu trop fragile, le procureur a préféré jeter l’éponge. L’Américaine risquait une peine maximale de 4 ans de prison. Baylee Turner a rendu sa licence d’enseignante, ce qui était l’un des objectifs principaux du ministère public. La loi du Missouri interdit tout contact sexuel entre profs et élèves, quel que soit l’âge de ces derniers.

Cette affaire rappelle un peu l’histoire d’amour rocambolesque entre Mary Kay Letourneau, une enseignante qui avait plaidé coupable en 1997 de viol sur un élève alors âgé de 13 ans. Après avoir passé sept ans en prison, l’Américaine avait fini par épouser son ancien élève en 2005. Le couple a eu deux enfants et s’est séparé en 2017. Mary Kay Letourneau est décédée d’un cancer en 2020, à l’âge de 58 ans.

(L'essentiel/joc)