Le rappeur Kodak Black échappe à la prison

À l’issue d'une audience qui s’est déroulée mercredi en Caroline du Sud, Kodak Black a été condamné à 10 ans de prison avec sursis et 18 mois de probation pour s’en être pris à une adolescente de 18 ans dans une chambre d’hôtel en 2016. Le rappeur de 23 ans était accusé de viol, mais il a accepté un accord et plaidé coupable pour coups et blessures, rapportent plusieurs médias américains. Les avocats du jeune homme ont indiqué à Rap-Up que leur client, qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, avait approuvé l’arrangement afin de résoudre l’affaire.

Selon les termes de l’accord, l’Américain doit présenter des excuses à la victime, endosser la responsabilité de ce qui s’est passé et se faire suivre par des psychologues. Il a déjà rempli la première condition en s’adressant à la plaignante qui a assisté à l’audience par vidéoconférence. «Je présente mes excuses pour ce qui s’est passé. J’ai l’espoir que nous pourrons tous aller de l’avant. Je lui souhaite le meilleur», a-t-il déclaré.

Déjà condamné avant

L’étudiante accusait Kodak Black de l’avoir agressée dans une chambre d’hôtel de la ville de Florence, en Caroline du Sud, en février 2016. Selon elle, le rappeur l’avait mordue dans le cou et à la poitrine et avait continué malgré ses demandes d’arrêter. L’adolescente avait alors parlé de l’agression à une infirmière scolaire, qui avait contacté la police.

Le rappeur est sorti de prison en janvier 2021 après avoir été gracié par Donald Trump juste avant la fin de son mandat. Kodak Black était incarcéré depuis le 14 novembre 2019 pour fausse déclaration relative à l’acquisition ou à la tentative d’acquisition d’une arme à feu. Il avait été condamné à 4 ans de détention.

(L'essentiel/jfa)