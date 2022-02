Un navire s’échoue à La Réunion, les marins sauvés

Les marins du pétrolier mauricien échoué près des côtes de l’île de La Réunion, dans l’océan Indien, ont été ramenés à terre dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la Préfecture, au moment où la région est balayée par le cyclone Batsirai. «L’opération périlleuse, très technique et inédite de sauvetage des 11 marins du navire TrestaStar s’est déroulée avec succès entre 2h et 4h du matin», a salué le préfet.

Cyclone #Batsirai ???? Le @SDIS974 a porté secours cette nuit aux 11 marins du navire #TrestaStar qui s'était échoué au large de #LaRéunion. Retour avec le chef d'unité sur un #sauvetage complexe réalisé dans des conditions météorologiques très difficiles.

Cette opération s’est effectuée «dans des conditions météorologiques très défavorables (houle, vents et pluies extrêmes) et sur une zone d’intervention particulièrement difficile (plateau friable de la coulée de lave 2007)», a ajouté la préfecture, précisant que 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, étaient engagées dans cette évacuation. L’équipage est composé d’Indiens et de Bangladais, a pour sa part indiqué le ministère des Outre-mer.

Pas de risque pour l’environnement

La préfecture a précisé dans la nuit de jeudi à vendredi que le TrestaStar, un pétrolier de type souteur, ne transportait pas de marchandise et contenait moins de 8m3 de gazole de propulsion (léger et volatile). La «majorité» de ce carburant «devrait se disperser sans risque majeur pour l’environnement», a-t-elle assuré. Une équipe d’experts devait se rendre sur place dès le lever du jour vendredi pour évaluer la situation, selon la même source.

En difficulté dans une mer à forte houle et soumis à des vents de force 10, le pétrolier n’a pas pu être remorqué et s’est échoué. «Alors que le cyclone Batsirai commence tout juste à s’éloigner de La Réunion, nous vivons actuellement les conditions météorologiques les plus mauvaises depuis le début de l’épisode», a prévenu Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France. Il a évoqué des vents allant «jusqu’à 150 km/heure» et plus de 500 mm de pluies enregistrés dans les cirques et 1 200 mm dans le massif du volcan du piton de la Fournaise.

