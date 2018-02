Un fief rebelle sous les bombes du régime

Les avions du régime syrien ont déversé vendredi, pour le sixième jour consécutif, leurs bombes sur le fief rebelle de la Ghouta orientale, peu avant un vote attendu sur une trêve au Conseil de sécurité, incapable jusque-là de mettre fin au carnage. Depuis dimanche, 462 civils, dont 103 enfants, ont péri selon une ONG dans les raids aériens et les tirs d'artillerie intensifs et incessants menés par l'armée du président Bachar al-Assad contre cette vaste région près de Damas, devenue un «enfer sur Terre» selon les termes du patron de l'ONU Antonio Guterres.

Le vote au Conseil de sécurité de l'ONU a été repoussé à 20h30 (heure Luxembourg), les négociations se poursuivant pour éviter un veto de la Russie, allié indéfectible du régime, a indiqué une source diplomatique à New York. Faisant fi des appels internationaux, le régime a de nouveau bombardé la Ghouta orientale assiégée, à coups de bombes, de barils d'explosifs et d'obus, faisant vendredi 32 morts dont six enfants, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Cette campagne aérienne est d'une rare intensité, même pour un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 340 000 morts. Elle prélude à une offensive terrestre de l'armée pour reprendre la Ghouta selon un média proche du pouvoir et l'OSDH. A Douma, principale ville du fief rebelle, des habitants se sont aventurés dans les rues pour acheter à manger pour leurs familles terrées dans les sous-sols, ou s'enquérir sur la santé de proches, selon un correspondant de l'AFP. Mais ils ont couru à la recherche d'un abri après la chute de roquettes. Le Conseil de sécurité doit voter sur un projet de résolution amendé demandant un cessez-le-feu de 30 jours dans toute la Syrie, destiné notamment à distribuer de l'aide humanitaire et permettre des évacuations médicales dans la Ghouta orientale.

(L'essentiel)