Ce pédophile risque plus de 15 000 ans de prison

Garrick Bloom a été arrêté jeudi dernier dans un refuge pour sans-abri situé près de l'arrêt de bus d'une école de Tallahassee (Floride). Un mandat d'arrêt avait été lancé contre l'Américain de 46 ans le 16 janvier dernier. Les forces de l'ordre sont soulagées d'avoir pu intervenir avant que ce pédophile ne sévisse à nouveau. «C'est une zone très fréquentée par les enfants qui prennent le bus scolaire. Avoir un tel prédateur rôdant à Tallahassee, cela n'aurait été qu'une question de temps», a déclaré Marty West, adjoint du commandant.

Il faut dire que le nombre de charges pesant contre Bloom, pour des actes commis entre 2007 et 2012, est effarant: 216 chefs d'accusation de viol d'enfant, 216 chefs d'accusation de rapports sexuels déviants avec un enfant, 216 chefs d'accusation d'agression aggravée sur un enfant, 216 chefs d'accusation d'agression sexuelle et un chef d'accusation de mise en danger du bien-être d'un enfant. Sur les 865 charges retenues contre le quadragénaire, 648 sont des crimes au premier degré passibles de 20 ans de prison. Si l'homme est reconnu coupable de la totalité des charges, il pourrait donc écoper de plus de 15 000 ans de prison, explique WPXI.

Une chasse à l'homme avait été lancée après le témoignage glaçant d'un jeune homme. Le 25 octobre 2018, les services de la Jeunesse du comté de Clarion ont signalé à la police qu'un garçon avait longtemps été le souffre-douleur de Garrick Bloom. Le mineur a raconté avoir été régulièrement agressé sexuellement par cet individu pendant plusieurs années. L'enfant n'était âgé que de 5 ans quand le pédophile a commencé à s'en prendre à lui, le forçant notamment à lui pratiquer des fellations. Après avoir nié les faits, le quadragénaire a fini par passer aux aveux.

Bloom a été incarcéré dans l'attente de son extradition vers la Pennsylvanie, d'où il vient et où il sera jugé.

(L'essentiel/joc)