Deux drames ont été évités de justesse le même jour

Des passagers, pressés, qui courent pour attraper leur métro et qui tombent sur les rails. C'est le lot quasi-quotidien des employés d'un service veillant à la sécurité des voyageurs empruntant les transports publics en Inde (RPF). Chaque semaine, le personnel des RPF sauve deux personnes d'un accident potentiellement mortel, relève le Times of India.

Mercredi dernier, deux incidents ont ainsi failli virer au drame dans deux stations de métro de New Dehli. Les deux passagers ont été sauvés in extremis, comme on peut le voir dans les images de vidéosurveillance diffusées (voir ci-dessus).

Un travail rendu difficile

Le premier incident s'est déroulé en fin de matinée lorsqu'une femme a trébuché et s'est retrouvée coincée entre le convoi et le quai. Le deuxième passager court pour monter dans son train, déjà en mouvement. Il glisse et est miraculeusement sauvé par son bagage qui l'empêche de tomber sur les rails. Dans un second temps, il est secouru par un agent de sécurité.

Le travail des employés des RPF est rendu d'autant plus difficile par le fait que les quais sont souvent bondés, si bien qu'il est souvent impossible de repérer un voyageur en difficulté.

(L'essentiel/cga)