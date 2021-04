Une jeune noire tuée par la police dans l’Ohio

La police américaine a tué mardi par balle une adolescente noire à Columbus dans l’Ohio, au nord des États-Unis, alors qu’elle semblait attaquer avec un couteau une autre personne, moins d’une heure avant la condamnation de l’ex-policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Des manifestations ont éclaté dans la ville, après cet incident qui survient dans un climat d’indignation croissante contre les brutalités policières et le racisme aux États-Unis.

Selon le chef de la police de la ville, Michael Woods, des policiers ont répondu à un appel d’urgence, mardi après-midi, vers 16h30 locales, d’une personne qui craignait de se faire attaquer à coups de couteau. La police a également publié une partie de l’enregistrement de la caméra-piéton portée par le policier qui a abattu l’adolescente.

Cette dernière a été identifiée comme Ma’Khia Bryant, âgée de 16 ans, par les services chargés de l’enfance du comté de Franklin à Columbus. «Nous avons pensé qu’il était important de partager avec la communauté, d’être transparents sur cet incident, de les laisser avoir certaines réponses que nous pouvons fournir ce soir», a déclaré Michael Woods.

«Situation horrible et bouleversante»

Les images vidéo montrent des policiers arrivant sur le lieu d’une bagarre, avec une petite foule de spectateurs. Une adolescente en attaque une autre au moyen de ce qui paraît être un couteau, des coups de feu sont entendus et la jeune fille s’effondre au sol. Le policier jette ensuite un couteau à l’écart de l’adolescente.

Le maire, Andrew Ginther, a qualifié de «situation horrible et bouleversante» la mort de la jeune fille, évoquant «un jour tragique pour la ville de Columbus» et demandant aux habitants de prier pour la famille de l’adolescente. Selon le maire, le policier dont le nom n’a pas été rendu public «a agi pour protéger une autre jeune fille de notre communauté». La mère de l’adolescente tuée, Paula Bryant, a déclaré à l’antenne locale de CBS que sa fille était «très aimante, paisible» et «défendait la paix».

