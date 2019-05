Une fraude astronomique dans le secteur spatial

Des milliards envolés, des responsables en prison et un dirigeant en fuite à l'étranger: le secteur spatial russe se trouve au cœur de détournements de fonds astronomiques qui entachent les ambitions de grandeur retrouvée de la Russie dans l'espace. Depuis des années, la Russie cherche à redresser cette industrie, source d'une immense fierté à l'époque soviétique et dont elle reste un acteur mondial incontournable. Les scandales de corruption continuent d'éclater et éclipsent les annonces de projets de nouvelles fusées ou stations lunaires.

«Des milliards sont volés» au sein du conglomérat public Roskosmos qui regroupe les entreprises de la filière, a résumé à la mi-mai le chef du Comité d'enquête Alexandre Bastrykine, cité par l'agence Ria Novosti. Des enquêtes sont en cours «depuis au moins cinq ans et sont loin d'être achevées». Récent épisode de ce feuilleton: en avril, le directeur général de l'Institut des recherches de la construction des équipements spatiaux, Iouri Iaskine, a quitté la Russie pour un pays européen d'où il a annoncé sa démission, selon le quotidien Kommersant. Un audit venait d'être lancé au sein de son entreprise et il craignait la découverte de malversations, selon les sources du journal.

Des détournements ont notamment touché les deux projets majeurs du secteur de la décennie écoulée: Glonass et la construction d'un nouveau cosmodrome, Vostotchny, en Extrême-Orient russe, censé remplacer Baïkonour, au Kazakhstan. Au delà, presque toutes les entreprises principales du secteur, dont les constructeurs de fusées Khrounitchev et Progress, ont été touchées par des scandales financiers, aboutissant parfois à des peines de prison pour escroquerie à grande échelle. La Cour des comptes a chiffré les diverses malversations financières au sein de Roskosmos, à 760 milliards de roubles (plus de 10 milliards d'euros) en 2017.

(L'essentiel/afp)