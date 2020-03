Une journaliste tuée par balle au Mexique

Une journaliste a été tuée par balle lundi, dans l'État de Veracruz, dans l'est du Mexique, ont indiqué les autorités locales. Celles-ci avaient d'abord annoncé que Maria Elena Ferral avait été grièvement blessée dans une tentative d'assassinat, et hospitalisée.

«Malgré tous les efforts de l'équipe médicale pour lui sauver la vie, nous sommes terriblement au regret d'apprendre qu'il y a quelques minutes la journaliste Maria Elena Ferral est décédée», a écrit sur Twitter, le gouverneur de l'État, Cuitlahuac Garcia.

L'annonce de l'agression avait été faite par les forces de sécurité locales. «Nous condamnons cette attaque lâche contre la journaliste Maria Elena Ferral, correspondante du Diario de Xalapa, à Papantla,» déclarait un responsable dans un communiqué.

Menaces de mort

La journaliste, reporter pour ce quotidien, s'apprêtait à monter à bord de sa voiture dans le centre de Papantla lorsque deux individus à moto ont ouvert le feu sur elle puis se sont enfuis, selon une source policière interrogée par l'AFP. D'après le Diario de Xalapa, les agresseurs «lui ont tiré dessus à huit reprises et trois balles l'ont atteinte au thorax».

Maria Elena Ferral avait dénoncé à maintes reprises les menaces de mort et attaques de la part de personnalités politiques locales dans la région. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour pratiquer le journalisme. Plus de 100 journalistes ont été assassinés dans le pays depuis 2000 à ce jour.

(L'essentiel/afp)