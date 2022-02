«Allez vous faire foutre!» lance-​​t-​​il avant de mourir

Il ne s’est pas laissé impressionner. Jusqu’au bout. Un soldat ukrainien stationné sur l’île ukrainienne des Serpents a préféré donner sa vie plutôt que de baisser les armes face à un vaisseau de guerre russe qui approchait. Dans un échange radio enregistré jeudi et diffusé notamment par CNN, on peut entendre un militaire russe prévenir: «Pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées… Je répète, nous sommes un navire militaire russe. Nous vous proposons de vous rendre immédiatement. Sinon, vous serez bombardés».

Quelques secondes plus tard, un soldat ukrainien répond: «Navire militaire russe: allez vous faire foutre!» Ce sont les derniers mots prononcés sur cette île en mer Noire. Les treize soldats ukrainiens basés à cet endroit ont perdu la vie dans le bombardement qui a suivi, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. «Tous les gardes-frontières sont morts héroïquement mais n’ont pas abandonné. Ils recevront le titre de "Héros de l’Ukraine" à titre posthume», a ajouté le chef d’État ukrainien.

L’île des Serpents se trouve à environ 48 kilomètres au large de la pointe sud du continent ukrainien. Elle se trouve à environ 300 kilomètres à l’ouest de la Crimée, territoire ukrainien que la Russie a annexé en 2014. Pour souligner son importance stratégique, Zelensky avait choisi d’y rencontrer l’année dernière les médias ukrainiens avant un sommet visant à annuler l’annexion de la Crimée. Les mots qu’avait prononcés Zelensky ce jour-là sonnent aujourd’hui comme une prophétie: «Cette île, comme le reste de notre territoire, est une terre ukrainienne, et nous la défendrons de toutes nos forces.»

(L'essentiel/joc)