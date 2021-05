19 ans après, le volcan Nyiragongo s'éveille

#RDC: Les images qui nous viennent de #Goma. Pour le moment, aucune précision du côté des autorités...d'autres sources évoquent une forte intensité du volcan à partir de Nyiragongo pic.twitter.com/2kvcVkICTI — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) May 22, 2021

Le célèbre volcan Nyiragongo, près de la ville de Goma, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré samedi soir en soudaine activité, a constaté un correspondant de l’AFP.

De fortes émanations de lumière rougeoyante sortant du cratère étaient visibles depuis Goma, alors qu’une odeur de soufre était perceptible dans la ville, située sur le flanc Sud du volcan, sur les rives du lac Kivu, a-t-il constaté.

#RDC #URGENT Eruption volcanique à Goma. Situation encore confuse en ce moment pour savoir de quel volcan s’agit-il: Nyaragongo ou Nyamulagiri? pic.twitter.com/7LmzuWUxGK — Satellite Congolais (@Satellite_Cgl) May 22, 2021

«Le ciel est devenu rouge»

Aucune coulée de lave n’était cependant visible, ni tremblement de terre ressenti. Mais des mouvements de panique pouvaient être observés en ville, où les habitants rentraient chez eux précipitamment ou observaient avec inquiétude le cratère en activité dominant la ville.

«Le ciel est devenu rouge. Il y a une odeur de soufre. Au loin on observe des flammes géantes sortir de la montagne. Mais il n’y a pas de tremblement de terre. Puis les sirènes n’ont pas hurlé jusque-là», a déclaré à l’AFP une habitante de Goma au téléphone, Carine Mbala.

#Nyiragongo is erupting now! Pray for people in surroundings pic.twitter.com/URstki8ciA — Jean Marie Wild (@Jeanmariewild) May 22, 2021

Premiers mouvements de panique

L’électricité a été coupée dans la ville et des dizaines d’habitants, souvent en famille, se dirigeaient à pied, à moto ou en voiture vers la frontière rwandaise toute proche. «Les gens partent ou se préparent à partir», a déclaré un autre habitant, tandis que le flot des habitants en fuite ne cessait de grossir, matelas sur la tête, colis et enfants dans les bras, voitures klaxonnant.

La dernière éruption de Nyiragongo, haut de plus de 3 000 mètres, remonte au 17 janvier 2002. Elle avait causé la mort de plus d’une centaine de personnes, couvrant de lave quasiment toute la partie Est de Goma, y compris la moitié de la piste de l’aéroport de la ville. L’éruption la plus meurtrière a eu lieu en 1977 avec plus de 600 morts.

Située dans la province du Nord-Kivu, voisine du Rwanda et de l’Ouganda, la région de Goma est une zone d’intenses activités volcaniques, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à des altitudes de 3 470 mètres et 3 058 mètres.

(L'essentiel/AFP)