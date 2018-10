«La pire attaque antisémite aux États-​​Unis»

Un tireur a ouvert le feu samedi dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où les fidèles étaient rassemblés pendant le chabbat, faisant plusieurs morts, avant de se rendre. Donald Trump a immédiatement dénoncé le climat de «haine» aux Etats-Unis et dans le monde, quand le Premier israélien Benjamin Netanyahu a déploré une attaque «antisémite horrible».

Une qualificatif également utilisé par le Premier ministre canadien Justin Trudeau: «Aujourd'hui les Canadiens sont de tout cœur avec la communauté juive de Pittsburgh, qui a subi une attaque antisémite horrible alors qu'elle priait», a déclaré sur Twitter. La chancelière allemande Angela Merkel a elle dénoncé «la haine antisémite aveugle».

«Un antisémite pervers et sectaire»

L'Amérique est «plus forte» que les actes d'un «antisémite pervers et sectaire», a pour sa part estimé la fille du président américain Ivanka Trump, convertie au judaïsme. «L'antisémitisme et la persécution des juifs représentent l'un des traits les plus sombres et les plus ignobles de l'histoire humaine», a également déclaré Donald Trump depuis Indianapolis. «Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme ou pour n'importe quelle forme de haine religieuse», a-t-il ajouté

Il s'agit «probablement» de la pire attaque antisémite jamais commise aux États-Unis, a estimé pour sa part la principale association de lutte contre l'antisémitisme dans le pays, l'Anti-defamation League.

Onze morts et six blessés

D'après un bilan officiel, la fusillade a fait onze morts et six blessés. «Il y a eu 11 morts dans la fusillade», a déclaré le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh, Wendell Hissrich lors d'une conférence de presse, précisant qu'aucun enfant n'avait été tué. «Il y a eu en plus six blessés, y compris quatre policiers», a-t-il poursuivi.

«La scène est terrible à l'intérieur», avait précisé plus tôt Wendell Hissrich devant les caméras, apparemment très ému. «C'est l'une des pires scènes de crime sur laquelle je me sois rendu, et j'ai été sur des accidents d'avion», a-t-il ajouté. Les motivations du tireur, qui a été placé en garde-à-vue, n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Selon plusieurs médias, il s'agit d'un homme de 46 ans, nommé Rob Bowers et auteur de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Il aurait proféré des menaces à caractère antisémite lors de l'attaque.

(L'essentiel/afp)