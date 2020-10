Une bagarre entre agents chinois et taïwanais aux Fidji

Fidji : Des informations font état d'un grave incident diplomatique à Suva il y a 10 jours au cours duquel 2 diplomates de l'ambassade de Chine à Suva ont agressé physiquement un membre de la délégation de Taïwan aux Fidji.https://t.co/9z3jRS3fyP pic.twitter.com/afOqWMR1qa — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 19, 2020

Taïwan a accusé deux fonctionnaires chinois de s'être introduits dans une réception organisée le 8 octobre, dans un hôtel luxueux de la capitale fidjienne Suva, et d'avoir agressé un de ses employés. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué que son bureau en charge du commerce, l'équivalent d'une représentation diplomatique, avait organisé une soirée avec une centaine d'invités, à l'occasion de la fête nationale taïwanaise.

Il affirme que deux employés de l'ambassade de Chine aux Fidji, ayant réussi à s'introduire, ont commencé à prendre des photos des invités. Selon le ministère, quand il leur a été demandé de quitter les lieux, ils s'en sont pris à un fonctionnaire taïwanais qui a dû être hospitalisé. «Nous condamnons fermement ces actes du personnel de l'ambassade de Chine aux Fidji», a déclaré lundi, Joanne Ou, la porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Une enquête est en cours

L'ambassade chinoise aux Fidji a indiqué que ses fonctionnaires se trouvaient «à l'extérieur du lieu de l'événement» dans le cadre de «fonctions officielles» qu'elle n'a pas précisées. Elle a déclaré que le personnel de la mission taïwanaise a «agi de manière provocante» et «blessé et porté atteinte à un diplomate chinois». Dans son communiqué, Taipei a affirmé que les diplomates chinois ont été emmenés par la police et ont «faussement prétendu» avoir été attaqués.

Les deux parties ont dit avoir demandé à la police et aux autorités fidjiennes d'enquêter. Une porte-parole de la police fidjienne a indiqué qu'une enquête est en cours, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères des Fidji. Elle n'a cependant pas livré plus de détails. Sollicité par l'AFP, le ministère fidjien des Affaires étrangères n'a pas donné suite.

Se protéger d'une invasion par la Chine

Pékin considère toujours Taïwan comme une province rebelle appelée à revenir dans son giron, par la force si nécessaire. La Chine n'a pas cessé d'intensifier les pressions diplomatique, économique et militaire sur Taïwan depuis l'élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen qui rejette la vision de Pékin selon laquelle l'île fait partie d'une «seule Chine».

La semaine dernière, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O'Brien, a conseillé à Taïwan de se «fortifier» pour se protéger d'une invasion par la Chine.

(L'essentiel/afp)