La libération d'un ours vire à la catastrophe

Deux vétérinaires ont été grièvement blessés lors d’une opération de remise en liberté d’un ours lippu, mercredi dernier dans une forêt du district de Tirunelveli (sud de l’Inde). Les images ont été tournées par l’un d’entre eux, qui se tenait debout sur un véhicule garé derrière celui où se trouvait l’animal, selon «The Times of India». On peut voir la femelle de 8 ans sortir d’une cage située à l’arrière d’un tracteur.

À peine sa liberté retrouvée, l’ourse se précipite vers le second véhicule, avant de revenir en arrière. Elle finit par charger le tracteur où se trouvent les vétérinaires, les faisant tomber du toit. On peut alors entendre les impressionnants grognements de l’animal et les cris des victimes, qui tentent de le faire fuir. «Nous ne nous attendions pas à ce qu’il saute sur le toit du véhicule», admet un garde forestier présent lors de l’attaque.

L’un des deux vétérinaires a été mordu à une jambe, alors qu’il s’était déjà blessé à cet endroit-là en atterrissant sur une pierre après être tombé du tracteur. Son collègue s’est fracturé le poignet en chutant et a subi d’autres blessures. Leur vie n’est pas en danger.

(L'essentiel/joc)