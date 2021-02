Elle se fait passer pour sa fille et se fait tuer à sa place

Brittany Cormier, 34 ans, a été abattue dans sa maison de Montegut (Louisiane) le 13 janvier. Sa voisine de 37 ans, qui se trouvait avec elle à ce moment-là, a également été tuée. Selon la police locale, les deux femmes n’étaient cependant pas les cibles des meurtres: les tueurs à gages étaient censés s’en prendre à la fille de Brittany.

Les enquêteurs se sont rapidement focalisés sur Beaux Cormier, 35 ans, un délinquant sexuel accusé d’avoir violé sa nièce. La jeune fille devait témoigner contre lui, et le trentenaire aurait engagé deux amis pour se débarrasser d’elle. Quand les tueurs ont débarqué, Brittany s’est fait passer pour la cible, tandis que sa fille et sa belle-fille se cachaient dans un placard. «Brittany Cormier a dit au tireur qu’elle était la victime du viol, acceptant son destin de sauver la véritable victime», explique Timothy Soignet, shérif du Parish de Terrebone.

Hope Nettleton, la voisine qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, a été abattue en tenant de désarmer le tireur. Samantha LeMaire, une amie de Brittany, se souvient d’une mère qui était «prête à tout pour ses enfants». «Mais à ce point-là? Je n’aurais jamais pensé que cela finirait comme ça. Cela me réconforte de penser qu’elle les a enfermées dans le placard pour les protéger», confie-t-elle. L’âge des deux jeunes filles n’a pas été communiqué.

Andrew Eskine, 25 ans, et Dalvin Wilson, 22 ans, ont avoué avoir été payés pour commettre ce crime. Les deux hommes et le frère de la victime ont été incarcérés et leur caution fixée à 2 millions de dollars. «La peine de mort est absolument envisagée», indique Joe Waitz Jr., procureur.

(L'essentiel/joc)