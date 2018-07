Selon Trump, «l'UE et les États-​​Unis s'aiment»

Jean-Claude Juncker n'a pas fait le déplacement de Bruxelles à Washington pour rien, mercredi. Après avoir rencontré Donald Trump, le président luxembourgeois de la Commission européenne a annoncé un accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Concrètement, les deux rives de l'Atlantique pourraient bien éviter la guerre commerciale. L'Europe a promis d'importer plus de soja américain, en échange, Washington met en place un groupe de travail pour revoir les taxes sur l'acier et l'aluminium européens.

De quoi faire oublier les tensions pour imaginer une nouvelle «bromance», un roman d'amitié entre Trump et Juncker? C'est en tout cas ce que semble vouloir affirmer le locataire de la Maison-Blanche. Il a ainsi tweeté une photo sur laquelle on le voit faisant la bise à Jean-Claude Juncker. Avec ce commentaire: «Visiblement, l'Union européenne, représentée par Jean-Claude Juncker, et les États-Unis, représentés par votre honorable serviteur, s'aiment l'un l'autre».

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

L'homme d'affaires devenu président a poursuivi avec d'autres tweets affirmant que la journée de mercredi était «un grand jour pour un marché libre et juste». Il se réjouit aussi d'apprendre que l'UE annonce l'achat de soja «chez nos supers fermiers». Reste à voir combien de temps durera la lune de miel... La dernière visite de Trump en Europe avait été plutôt tendue, Angela Merkel s'en souvient...

Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2018

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2018

Great meeting on Trade today with @JunckerEU and representatives of the European Union. We have come to a very strong understanding and are all believers in no tariffs, no barriers and no subsidies. Work on documents has already started and the process is moving... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

...along quickly. European Union Nations will be open to the United States and at the same time benefiting by everything we are doing for them. There was great warmth and feeling in the room - a breakthrough has been quickly made that nobody thought possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

(JW/L'essentiel)