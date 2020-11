Non, des bulletins Trump n'ont pas fini à la poubelle

Dans cette vidéo partagée plus de 1 000 fois sur Facebook depuis le 8 novembre, on voit un homme et des shérifs (des fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre dans certaines villes des États-Unis) sortir plusieurs sacs en plastique transparents de hautes herbes. La caméra fait ensuite un zoom sur les sacs et s'arrête sur des enveloppes et des paquets bleu et blanc. «La police trouve des MILLIERS de bulletins de vote pour #Trump jetés dans un champ», affirme l'auteur de cette publication.

Cette publication a été partagée en français, mais aussi en allemand, en portugais et en espagnol sur Facebook. Elle a également été relayée sur Twitter, sur Telegram et a déjà fait l'objet d'articles de l'AFP. Certaines publications évoquent «de plus en plus de vidéos» dans lesquelles «des bulletins "perdus" sont retrouvés» et remettent en cause le résultat des élections américaines, qui se sont tenues le 3 novembre 2020 et dont Joe Biden est sorti gagnant selon le décompte des grands médias américains.

«Rien à voir avec des bulletins de vote»

En réalité, les présumés «bulletins de vote» sont des colis Amazon, ont confirmé à l'AFP l'entreprise de vente en ligne ainsi que la police du comté de Boone, où a été tournée cette vidéo. Dans la vidéo, on peut lire en haut à gauche le pseudo d'un utilisateur de Tik Tok, qui a publié cette vidéo sur son compte le 7 novembre 2020. Dans les quelque 800 commentaires sous la publication, l'AFP a trouvé plusieurs indices sur l'origine de la vidéo.

L'indice le plus concret a été donné par un internaute, qui a écrit : "J'ai ma propre entreprise dans la rue. Je suis à 100% pour Trump (...) mais laissez-moi vous donner 100% des faits", a-t-il déclaré. Les adjoints du shérif du comté de Boone sont dirigés par un shérif qui est un homme du peuple. Si c'était des bulletins de vote, vous le sauriez"!

Le comté de Boone se trouve dans le Kentucky, dans l'Est des États-Unis. Grâce à ces informations, l'AFP a pu retrouver la localisation exacte de la vidéo sur Google Streetview. On peut apercevoir la même enseigne de restaurant spécialisé dans les gaufres (Waffle house), la même courbe de la route et, en arrière-plan, le centre d'Amazon mentionné par les internautes.

«La vidéo a été tournée depuis un camion Amazon à Hebron, Kentucky, à l'angle de "KY237 et Litton" et n'a rien à voir avec des bulletins de vote». Les shérifs ont trouvé des paquets sur le côté de la route le 7 novembre, et ont contacté Amazon, a expliqué Philip Ridgell. «Là, nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait de paquets provenant du centre d'emballage».

Le centre Amazon CVG5 de Hebron, Kentucky, qu'on voit dans la vidéo, a référé l'AFP au siège social d'Amazon, qui a confirmé que les sacs ne contenaient que des paquets Amazon et aucun bulletin de vote. L'employé responsable de la perte des paquets «ne fait plus partie du réseau de distribution Amazon et coopère avec les autorités dans leur enquête», a précisé Maria Boschetti, porte-parole de la compagnie, le 13 novembre.

(L'essentiel/AFP)