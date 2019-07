Une future pilote se crashe en poursuivant son rêve

Une jeune fille de 18 ans a trouvé la mort samedi, seule aux commandes d'un avion monomoteur. Lake Little, qui s'apprêtait à participer à un concours de beauté, rêvait de devenir pilote professionnelle. Elle s'entraînait à atterrir et à décoller quand elle a perdu le contrôle de l'appareil et s'est écrasée sur un terrain de golf près d'Oxford, rapporte le «Starkville Daily News». «Nous étions sur le trou numéro 9. On aurait dit que l'avion allait atterrir, mais la manoeuvre a été abandonnée et on l'a vu avoir du mal à remonter. Et puis, quand nous nous sommes éloignés du green, il est juste tombé sur les arbres», a raconté un témoin.

The Starkville Academy family is grieving the loss of one of our own. Lake Little, who graduated this past May, was a kind-hearted, talented, and inspiring young woman who brought joy to so many people. pic.twitter.com/rvv8TMys2e— Starkville Academy (@gosavols) 7 juillet 2019

Grièvement brûlée, Lake a succombé à ses blessures plus tard dans la journée. Bien connue dans sa ville, où elle était très active, la jeune femme ambitionnait de devenir Miss Mississippi Hospitality. Ce titre lui aurait permis de passer un an à promouvoir le tourisme dans cet État qu'elle aimait tant. Le 15 juin dernier, la victime avait d'ailleurs publié sur Facebook une photo la montrant aux commandes d'un appareil: «C'est pendant des nuits comme celles-là, à 1500 mètres, que je suis la plus heureuse d'être originaire de ce magnifique État du Mississippi», a-t-elle écrit.

«Lake avait une personnalité lumineuse. Elle était pleine de vie et vivait à fond. Elle adorait voler et venait de recevoir son permis de pilote privé», a réagi Angella Baker, directrice du concours de beauté. La victime s'était fixé comme objectif de travailler pour FedEx, après des études universitaires. Selon son frère, elle venait de rejoindre la Garde nationale. «Je suis si fier», a tweeté Layton Little.

America, she loved you! She loved you so much she enlisted in the National Guard! She was so proud to take her oath just a few weeks ago to serve our State and Country. She might not have held a title for our military, but she was a true General for the Lord. I am so proud. https://t.co/wERfxAgboE pic.twitter.com/9qmmR5vUFk— Layton Little (@LaytonBIG) 7 juillet 2019

(L'essentiel/joc)