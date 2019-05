Condamnée à mort devant un jury écœuré

Une Américaine de 36 ans a été condamnée mardi à la peine de mort pour avoir laissé mourir de faim sa belle-fille de 10 ans avant de mettre le feu à son cadavre, en 2013. Tiffany Moss, qui a été reconnue coupable des huit chefs d'accusation retenus contre elle, n'a pas bronché à l'annonce du verdict. Une attitude impassible qu'elle a adoptée tout au long du procès, lors duquel elle a assuré sa propre défense. Face au jury, la trentenaire n'a pas livré de déclaration introductive, ni d'argumentaire de conclusion. Elle n'a, par ailleurs, fait appel à aucun témoin, explique WSBTV.

Tiffany Moss found guilty on all counts . bailiff showed her the verdicts. @wsbtv pic.twitter.com/Pozb8CWyUh— Tony Thomas (@TonyThomasWSB) 29 avril 2019

Le procureur du district de Gwinnett (Géorgie) a pour sa part estimé que l'accusée ne méritait pas une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, écrit «People». «Elle vous a trop montré sa capacité à être cruelle. Son côté obscur sera toujours prêt à ressortir. Elle ne pensera plus jamais à cet enfant», a-t-il lancé au jury. Quand le juge s'est tourné vers Moss pour lui demander si elle voulait débattre de la possibilité d'une peine capitale, la trentenaire s'est contentée de répondre «Non, Monsieur».

Pendant ce procès particulièrement éprouvant, les membres du jury ont écouté le récit insoutenable de la courte vie d'Emani, morte seule dans sa chambre alors que le reste de sa famille vaquait à ses occupations. «Elle est décédée le 29 octobre seule dans ce lit, dans sa propre saleté et ses propres déchets, tandis que son frère jouait dehors. Pendant que l'accusée regardait la télé et préparait des lasagnes, Emani est morte dans une chambre avec toute cette vie autour d'elle. Elle a vécu avec le mal de ce monde», a résumé le procureur lors de son argumentaire final.

Après la mort de la jeune fille, Tiffany Moss et son mari Eman ont essayé de se débarrasser du corps dans une poubelle achetée dans un magasin de décoration du coin. Ils ont ensuite mis le feu au cadavre d'Emani «et se sont retournés parce qu'ils ne pouvaient pas regarder ce qu'ils avaient fait à cet enfant», a ajouté le procureur.

«Je ne suis pas Dieu»

Le mari de Tiffany Moss et père d'Emani a déjà été condamné à perpétuité après avoir plaidé coupable, en août 2015, d'avoir joué un rôle dans la mort de sa fille. En acceptant de témoigner contre son épouse, l'Américain avait alors évité la peine de mort. Eman Moss avait raconté que quelques jours avant le décès de son enfant, il l'avait retrouvée dans la baignoire en train de convulser. L'homme l'avait alors installée sur un matelas sur le sol de la chambre à coucher, mais n'avait pas appelé d'ambulance. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé pourquoi il ne l'avait pas fait, il a répondu: «Je ne suis pas Dieu.»

Tiffany et Eman Moss avaient deux autres enfants nés de leur union, explique 11 Alive. Ils étaient âgés de 3 et 1 an au moment de la mort d'Emani. La mère biologique de la victime avait renoncé à ses droits parentaux peu après sa naissance, comme elle l'a fait avec ses quatre autres enfants. Cette femme n'a jamais eu le moindre rapport avec Emani, et son père était le seul tuteur légal. Tiffany Moss sera la troisième femme exécutée dans l'histoire de l'Etat de Géorgie.

(L'essentiel/joc)