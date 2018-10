Sexe et alcool: le récit accablant de son ex-​​coloc'

Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis, a déclaré sous serment que dans sa jeunesse, il n'avait jamais bu au point de perdre le contrôle. Il a également assuré sur Fox News qu'il était vierge, à l'époque où les agressions sexuelles dont il est accusé seraient survenues. Des extraits de son yearbook et une lettre exhumée cette semaine par le New York Times tendent à prouver que le magistrat a menti. Et le témoignage de Jamie Roche, qui partageait sa chambre à l'Université de Yale, n'arrange pas les affaires de Kavanaugh.

Dans un récit publié mercredi sur Slate, l'homme affirme que lors de sa première année d'études en 1983, le futur juge buvait régulièrement de grandes quantités d'alcool, qu'il perdait souvent connaissance et qu'il vomissait. «Brett Kavanaugh s'est levé sous serment et a menti. Il a déclaré qu'il buvait occasionnellement trop mais jamais au point d'oublier les détails de la soirée. C'était le cas, régulièrement», écrit Jamie Roche.

«Devil's Triangle» et «Boofing»

L'ancien camarade de chambre de Kavanaugh affirme par ailleurs que le magistrat a menti en expliquant aux sénateurs que les termes «Devil's Triangle» et «Boofing» – des mots qui apparaissent dans son yearbook – faisaient référence respectivement à un jeu à boire et au fait de péter. «Ce sont des références sexuelles. Je le sais, parce que j'ai entendu Brett et ses amis utiliser ces termes à plusieurs occasions», écrit Roche. Dans un tweet effacé depuis, l'ex-camarade de Kavanaugh avait expliqué que le mot «boofing» évoquait le sexe anal.

Jamie Roche est un proche de Deborah Ramirez, la femme qui accuse Brett Kavanaugh d'avoir exhibé son sexe devant elle lors d'une soirée universitaire. Sur CNN, Roche a tenu à apporter son soutien à l'une des accusatrices du magistrat, estimant qu'elle n'avait «aucune raison de mentir». En tant qu'ancien camarade de chambre de Kavanaugh, Jamie Roche estime être «bien placé» pour dénoncer les mensonges du magistrat.

«Je ne pense pas que le fait que Brett buvait beaucoup à l'époque soit condamnable. Mais je pense que le fait de ne pas endosser la responsabilité de ses actes, ça c'est condamnable. Un mec qui a la classe aurait pris la parole et dit: "Oui, c'est vrai, je buvais, parfois je buvais trop, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais si c'est le cas, je suis désolé et j'aimerais le réparer". Mais il ne l'a pas dit», a déploré Jamie Roche, sur CNN. L'homme a fait savoir au FBI qu'il était prêt à témoigner, mais son appel du pied n'a visiblement pas été pris en compte. Le vote final de confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême pourrait intervenir samedi, après la présentation, ce jeudi, du rapport du FBI.

