Deux enfants afghans intoxiqués aux champignons

Le maire d’une ville polonaise a lancé lundi un appel aux dons de nouveaux foies pour deux garçons évacués d’Afghanistan en Pologne, gravement intoxiqués après avoir consommé des champignons vénéneux, dans un centre pour réfugiés près de Varsovie. «Nous sommes tous touchés par l’information sur l’empoisonnement accidentel aux champignons», a écrit sur Facebook Artur Tusinski, le maire de Podkowa Lesna, petite ville dans laquelle se trouve le centre pour migrants.

Artur Tusinski a déclaré que les enfants, qui sont actuellement traités dans un hôpital de Varsovie, auront besoin d’une greffe du foie, et a fait appel aux donneurs. Il a également démenti les informations selon lesquelles les enfants auraient mangé les champignons parce qu’ils avaient faim. «Les repas au centre sont distribués trois fois par jour», a-t-il déclaré.

Après l’arrivée des Afghans dans ce centre, Artur Tusinski a conduit une collecte de produits d’hygiène de base et pour enfants. Selon le site d’information OKO.press, le père des enfants, un comptable, a travaillé pendant plusieurs années pour l’armée britannique et la famille a été évacuée par l’armée polonaise à la demande de la Grande-Bretagne. Selon le portail, la famille – composée de 12 personnes – est arrivée à Varsovie lundi dernier, et les deux garçons sont âgés de six et huit ans. Leur sœur, âgée de 17 ans et également intoxiquée, va mieux, a indiqué OKO.press.

Mission d’évacuation terminée

«En lien avec ce malheureux accident, les employés des centres pour étrangers sensibiliseront les citoyens afghans à ne pas consommer de produits d’origine inconnue», a déclaré Jakub Dudziak, porte-parole de l’Office des étrangers, qui gère les centres pour migrants en Pologne. Jakub Dudziak a précisé qu’au total cinq personnes avaient demandé une aide médicale à l’établissement pour des problèmes d’estomac, mais n’ont pas déclaré initialement avoir consommé des champignons.

La Pologne a achevé sa mission d’évacuation la semaine dernière après avoir fait partir plus de 1300 personnes de Kaboul. La plupart des évacués resteront en Pologne après avoir terminé la quarantaine obligatoire. D’autres ont été évacués par les troupes polonaises à la demande de pays tiers ou d’organisations internationales.

(L'essentiel/AFP)