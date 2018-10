La terre a tremblé dans l'ouest du Canada

Aucun dégât ou blessé n'a été rapporté, et aucune alerte tsunami n'a été émise. L'épicentre du premier séisme, de magnitude 6,6 et survenu à 22h39 (5h49 GMT lundi), était situé à 218 km au sud-ouest de Port Hardy, municipalité de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, et à 570 km au nord-ouest de Seattle (États-Unis).

Le deuxième, de 6,8 sur l'échelle de Richter, a eu lieu à quelque 190 km de Port-Hardy, environ une demi-heure plus tard. Six minutes après, un troisième séisme, de magnitude 6,5, a été enregistré à 220 km au sud-ouest de cette ville, avant un quatrième de magnitude 4,9 au même endroit, 14 minutes plus tard. Ces séismes se produisent près de la zone de subduction de Cascadia, qui sépare la plaque nord-américaine et celle de Juan de Fuca.

Prelim M6.6 Earthquake Vancouver Island, Canada region Oct-22 05:39 UTC, updates https://t.co/YLNOaJsu6W– USGSted (@USGSted) 22 octobre 2018

Un tremblement de terre de 6,7 frappe au large de la Colombie-Britannique https://t.co/BTEvsEAYNB pic.twitter.com/MF36iRhNQu — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 22 octobre 2018

