Coups de feu contre l'ambassade américaine

Des coups de feu ont été tirés tôt lundi contre l'ambassade américaine à Ankara sans faire de victime, ont rapporté les autorités, dans un contexte de vives tensions entre la Turquie et les États-Unis.

Un ou plusieurs individus non identifiés ont tiré plusieurs fois depuis un véhicule sur le bâtiment de l'ambassade américaine vers 5h30 (2h30 au Luxembourg) lundi, selon un communiqué du gouvernorat d'Ankara. Aucun blessé n'était à déplorer, a indiqué le gouvernorat, ajoutant qu'une enquête était en cours.

Un impact de balle était clairement visible sur une guérite de sécurité, a constaté une journaliste de l'AFP. «Nous pouvons confirmer qu'un incident de sécurité a eu lieu tôt ce matin», a affirmé David Gainer, porte-parole de l'ambassade américaine, interrogé par l'AFP, confirmant également l'absence de victime. Cet incident survient à un moment de fortes tensions entre la Turquie et les États-Unis, pourtant alliés au sein de l'OTAN.

Fortes tensions

En raison de la détention pendant un an et demi puis l'assignation à résidence d'un pasteur américain fin juillet, Washington a imposé des sanctions contre Ankara, qui a immédiatement répliqué. «L'attaque contre l'ambassade américaine est une provocation évidente», a réagi Ömer Celik, ancien ministre aux Affaires européennes, désormais porte-parole du Parti de la Justice et du Développement (AKP, au pouvoir).

La crise diplomatique entre Ankara et Washington a notamment inquiété les marchés, déjà défiants face à la mainmise sur l'économie du président Recep Tayyip Erdogan, et fait s'effondrer la livre turque. «Il n'y a aucune différence entre les attaques contre notre économie et celles qui visent notre drapeau ou notre appel à la prière», a déclaré M. Erdogan dans un communiqué diffusé lundi, en amont de la fête musulmane du sacrifice. «Ceux qui pensent qu'ils nous feront céder avec les cours des devises verront bientôt leur erreur», a ajouté le chef de l'État turc, signe que les tensions ne faiblissent pas.

(L'essentiel/nxp/afp)