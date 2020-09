Un séisme s'est produit au large du Chili

Un séisme d’une magnitude de 6,8 a eu lieu ce mardi à 6h au large du Chili, a indiqué l’Institut géologique américain (USGS). Il n’a pas déclenché une alerte au tsunami.

De son côté, le service national des urgences du ministère chilien de l’Intérieur a précisé que le tremblement de terre ne ferait probablement pas de victime, ni ne causerait de dégâts matériels. Selon l’USGS, le séisme a eu lieu à 78 km au nord-ouest de la ville de Vallenar, dans les profondeurs de l’océan Pacifique.

Video shows the moment a 6.8 magnitude earthquake struck northern Chile, moments ago; damage is unknown, tsunami warning has been suspended. pic.twitter.com/ZjtLtZqxUE