Donald Trump s'acharne contre le couple McCain

Dans un tweet à la tonalité particulièrement moqueuse et agressive, le président américain a une nouvelle fois attaqué celui qui fut l'un des rares dans son camp à le critiquer ouvertement. «Je connais à peine Cindy McCain, au-delà du fait que l'ai nommée dans une commission, à la demande de son mari», a lancé le milliardaire républicain, qui briguera le 3 novembre, un deuxième mandat de quatre ans.

«Joe Biden était le sbire de John McCain», a-t-il ajouté, en évoquant son adversaire démocrate, avant de dénoncer «les mauvaises décisions sur les guerres sans fin» de l'ex-sénateur. «Je n'ai jamais été fan de John. Cindy peut avoir Joe l'endormi!», a conclu le 45e président des États-Unis.

I hardly know Cindy McCain other than having put her on a Committee at her husband’s request. Joe Biden was John McCain’s lapdog. So many BAD decisions on Endless Wars & the V.A., which I brought from a horror show to HIGH APPROVAL. Never a fan of John. Cindy can have Sleepy Joe!