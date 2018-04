Dimanche sous très haute tension à la frontière

Des milliers de Gazaouis ont pris part samedi aux funérailles des manifestants tués la veille lors d'affrontements avec l'armée israélienne, qui ont fait 16 morts côté palestinien, le bilan le plus meurtrier depuis la guerre de 2014. Mais seuls quelques centaines de manifestants sont retournés samedi sur plusieurs zones près de la frontière entre Gaza et Israël pour poursuivre «la marche du retour», une protestation censée durer six semaines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que la représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini, ont réclamé une «enquête indépendante» sur l'usage par Israël de munitions réelles.

Les États-Unis, régulièrement accusés de parti pris pro-israélien, se sont dits «profondément attristés par les pertes humaines à Gaza», appelant à «des mesures pour faire diminuer les tensions». Mais Washington a néanmoins bloqué samedi soir un projet de déclaration du Conseil de sécurité appelant «toutes les parties à la retenue et à prévenir toute escalade supplémentaire» et demandant une enquête sur les affrontements. Israël a défendu son armée qui, selon elle, a tiré contre des manifestants lançant des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats, ou tentant d'endommager la clôture et de s'infiltrer en Israël.

«Bravo à nos soldats», a écrit le Premier ministre Benjamin Netanyahi dans un communiqué. «Israël agit fermement et avec détermination pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens». Les Palestiniens accusent Israël d'usage disproportionné de la force et des organisations de défense des droits de l'Homme ont questionné la nécessité de ces tirs à balles réelles. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété samedi jour de deuil national et tenu Israël pour seul responsable des morts. Dans plusieurs villes de la bande de Gaza, une foule compacte a accompagné les cercueils de manifestants tués la veille.

(L'essentiel/afp)