Revenu sans Gabby, Brian est allé camper en famille

Alors que le FBI continue de traquer Brian Laundrie, introuvable depuis mi-septembre, d’innombrables questions restent encore sans réponse. Le comportement du jeune homme de 23 ans et de ses parents intrigue les enquêteurs et les centaines de milliers d’internautes qui continuent de se passionner pour cette affaire. Qu’est-il arrivé à Gabby? Pourquoi Brian est-il rentré chez lui? Pourquoi n’a-t-il pas signalé la disparition de sa petite amie? Pourquoi ce silence? Quel rôle ses parents ont-ils joué dans cette histoire? Savent-ils où leur fils se cache?

Un nouvel élément vient encore souligner le comportement incompréhensible de Brian, de retour en Floride le 1er septembre. Mardi, on apprenait en effet qu’il était parti camper avec ses parents du 6 au 8 septembre, écrit WFLA. Les Laundrie ont réservé un emplacement dans un camping situé à environ 100 kilomètres de leur domicile de North Port. «Oui, la famille est allée faire du camping», a confirmé Me Steven Bertolino, l’avocat des Laundrie. Après ce court séjour, Brian est rentré chez lui. Selon un célèbre chasseur de primes contacté par Fox News, le jeune homme et ses parents avaient déjà effectué la même escapade du 1er au 3 septembre. Cependant, aucun document ne l’atteste.

La famille de Gabby a signalé sa disparition le 11 septembre. Brian, lui, s’est évanoui dans la nature le 14. Ses parents n’ont signalé sa disparition que trois jours plus tard, expliquant qu’il était parti en randonnée avec un sac à dos, mais sans téléphone ni porte-monnaie. Lors d’une conférence de presse mardi, l’avocat de la famille de Gabby n’a pas caché son amertume: «Les Laundrie ne nous ont pas aidés à retrouver Gabby. C’est sûr qu’ils ne nous aideront pas à retrouver Brian», a-t-il déclaré. Lors de cette même conférence de presse, les parents et beaux-parents de la jeune femme de 22 ans ont chacun révélé un nouveau tatouage, le même que Gabby portait sur le bras droit.

(L'essentiel/joc)