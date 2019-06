Les Kazakhs aux urnes pour choisir leur président

Les Kazakhs se rendent aux urnes dimanche pour un scrutin anticipé inédit, le premier dans l'histoire de cette ex-république soviétique d'Asie centrale sans l'autocrate Noursoultan Nazarbaïev, démissionnaire à la surprise générale en mars. Près de 10 millions d'électeurs sont appelés dans les bureaux de vote, qui fermeront à 16h (heure du Luxembourg). L'absence de Noursoultan Nazarbaïev ne signifie pas que le suspense sera de mise: son successeur désigné, le président par intérim Kassym-Jomart Tokaïev, est quasi-assuré de l'emporter après avoir reçu le soutien du parti au pouvoir et de l'ancien président, qui conserve un rôle clé dans le système politique.

Manifestants arrêtés



Des centaines de manifestants ont été arrêtés en marge du scrutin. À l'occasion des plus importantes manifestations depuis trois ans, les forces de l'ordre ont interpellé et conduit dans des véhicules de police des centaines de personnes dans les deux premières villes du pays, Nur-Sultan (ex-Astana) et Almaty.

M. Tokaïev, 66 ans, affronte six adversaires, mais aucun n'est connu du grand public et un seul peut être considéré comme un réel opposant. À l'inverse, le président par intérim a pu compter sur le soutien de nombreuses célébrités et sur les ressources de l'État, mises à sa disposition pour sa campagne. Difficile cependant de faire aussi bien que l'ancien président kazakh, élu une première fois en 1991 puis réélu à quatre reprises avec des scores dépassant les 80%. En 2015, dans un contexte de difficultés économiques, Noursoultan Nazarbaïev avait obtenu 98% des voix pour un taux de participation de 95%.

Ces élections n'ont jamais été reconnues comme libres et justes par les observateurs internationaux et il est probable qu'il en sera de même pour celle-ci. Le seul véritable opposant de Kassym-Jomart Tokaïev participant à l'élection est un journaliste, Amirzhan Kossanov, mais il a été très critiqué pour avoir mené une campagne atone, au cours de laquelle il ne s'en est jamais réellement pris au parti de Noursoultan Nazarbaïev et Kassym-Jomart Tokaïev. Ce dernier a occupé de nombreuses postes clés du système kazakh: deux fois ministre des Affaires étrangères, il a aussi été Premier ministre au tournant des années 2000 et directeur général de l'Office des Nations unies à Genève de 2011 à 2013, devenant le premier Kazakh à occuper un poste aussi élevé dans une organisation internationale.

(L'essentiel/afp)